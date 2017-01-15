التعليم العالي تمدد فترة التثبيت والاستنكاف للمتقدمين لمفاضلة منح الجامعات الخاصة حتى الثلاثاء القادم أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم تمديد فترة التثبيت والاستنكاف للمتقدمين إلى مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2016-2017 لمدة ثلاثة أيام اعتبا