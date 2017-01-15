مجتمع

الأوقاف تحتفل بالمولد النبوي الشريف ومولد المسيح

احتفلت مديرية أوقاف دير الزور بعيد المولد النبوي الشريف في مسجد سدرة المنتهى وبمولد المسيح بمقر فرع الحزب بدير الزور بحضور اللواء حسن المحمد قائد القوات العسكرية وأمين فرع
صرف إعانات الشلل الدماغي مطلع الأسبوع المقبل بالحسكة
حفل خيري للأطفال الأيتام في جمعية سورية اليمامة بالحسكة