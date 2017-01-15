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التعليم العالي تمدد فترة التثبيت والاستنكاف للمتقدمين لمفاضلة منح الجامعات الخاصة حتى الثلاثاء القادم
أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم تمديد فترة التثبيت والاستنكاف للمتقدمين إلى مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2016-2017 لمدة ثلاثة أيام اعتبا
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الأوقاف تحتفل بالمولد النبوي الشريف ومولد المسيح
احتفلت مديرية أوقاف دير الزور بعيد المولد النبوي الشريف في مسجد سدرة المنتهى وبمولد المسيح بمقر فرع الحزب بدير الزور بحضور اللواء حسن المحمد قائد القوات العسكرية وأمين فرع